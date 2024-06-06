Эксперт назвал топ-5 неисправностей авто, вызванных некачественным бензином

Применение некачественного топлива на современных автомобилях может привести к ряду негативных последствий. Об этом "Российской газете" рассказал директор по послепродажном обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

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"Первое, что страдает - это свечи зажигания и топливные форсунки. Выход из строя свечей или топливных форсунок приводит к пропускам в зажигании, неполному сгоранию топлива. Следующими "пострадавшими" могут стать каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и другие компоненты, отвечающие за экологию.

Если топливо содержит большое количество смол, то применение такого топлива может привести к "зависанию" клапанов, закоксовыванию компрессионных и маслосъёмных колец, что в свою очередь приведет к увеличенному расходу масла.

Сильный "угар" масла может спровоцировать масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала, а также задиры постелей распределительного вала и коленчатого вала.

Для большинства современных двигателей это означает замену шорт-блока или двигателя в сборе. Некачественное топливо, содержащие примеси и воду, может разрушить топливный насос, насос высокого давления, топливную рампу и другие элементы топливной системы.

С каждым годом экологические нормы для автомобилей повышаются, поэтому применение качественного топлива является важным элементом для долгой эксплуатации автомобиля", - отметил специалист.

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