Названы цены на Lada Niva Travel с крутой медиасистемой

Волжский автозавод объявил о начале продаж на российском рынке внедорожников с новым мультимедийным комплексом Lada EnjoY Pro, которая устанавливается на топовые комплектации модели. Автомобили уже появились в дилерских центрах марки по цене от 1 462 000 рублей.

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По данным производителя, новый информационно-развлекательный комплекс отличается расширенным функционалом и предустановленными сервисами Яндекса: водителю доступны онлайн-навигатор с пробками, музыка и Букмейт.

Помимо этого, такие внедорожники оборудованы улучшенным микрофоном громкой связи, двумя дополнительными динамиками аудиосистемы и доработанной электрикой.

Отмечается, что медиасистемы установлена на отечественных вездеходах начиная с комплектации Comfort. Такие машины также оснащаются кондиционером, подогревом передних сидений, парктроником и камерой заднего вида с омывателем, а также центральным замком.

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Цены на Lada Niva Travel с мультимедиа Lada EnjoY Pro начинаются от 1 462 000 рублей.

Исполнение Luxe стоимостью от 1 531 000 рублей дополнительно обзавелось обогревом лобового стекла, тонировкой задних стёкол, наружными дверными ручками и корпусами зеркал в цвет кузова.

Автомобиль в топовых комплектациях и салоном с отделкой из натуральной кожи оценивается в 1 651 000 рублей.

Модель оснащается 80-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,7 литра, работающим в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией и полным приводом с понижающей передачей и раздаточной коробкой.