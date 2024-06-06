Страховщики назвали регионы с самым большим количеством случаев по ОСАГО

Страховщики назвали регионы, в которых зафиксировано самое большое количество случаев по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков первое место по частоте случаев за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года заняла республика Дагестан, вновь став лидером. Частота страховых случаев в республике составила 8,5%.

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Второе место по итогам смещенного календарного года заняла республика Ингушетия с частотой страховых случаев 7,8%. Замыкает тройку лидеров Чеченская республика, там частота страховых случаев составляет 7%. При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в стране составляет 4,6%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Четвертой по частоте страховых случаев по ОСАГО оказался Приморский край - 6,7%. На пятой строчке республика Саха - 6,1%, следом за ней Хабаровский край - 5,9%. Седьмое место у Новосибирской области с частотой страховых случае по ОСАГО - 5,8%, восьмое место у Чувашской республики - 5,5%. Калининградская область на девятом месте - 5,3%. Замыкают десятку лидеров сразу четыре региона с одинаковой частотой страховых случаев по ОСАГО 5,2% - это Карачаево-Черкесская республика, республика Бурятия, республика Татарстан и Москва.

Также частоту страховых случаев по ОСАГО выше средней по стране имеют: Ульяновская область (5,1%), Санкт-Петербург (5,1%), Ярославская область (5,1%), Томская область (5%), Московская область (5%), Челябинская область (5%), Астраханская область (4,9%), г. Севастополь (4,9%), Республика Марий Эл (4,9%), Омская область (4,8%), Красноярский край (4,8%), Калужская область (4,8%), Самарская область (4,8%), Липецкая область (4,7%) и Иркутская область (4,7%).

Самая низкая частота страховых случаев по ОСАГО зафиксирована в Чукотском автономном округе (1%), Ненецком автономном округе (3,3%) и Пермском крае (3,3%).