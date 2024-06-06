В рейтинге самых популярных иномарок в России сменился лидер

По итогам продаж, в последнюю неделю мая, среди китайских автомобилей сменился лидер, Chery Tiggo 7 Pro обошел по покупательскому спросу другие модели. Всего было реализовано 1 677 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro.

Несмотря на то, что китайский кроссовер пользовался высокой покупательской способностью, в последнюю неделю весны Chery Tiggo 7 Pro не стал абсолютным лидером продаж на российском рынке в сегменте новых автомобилей, а занял только третье место. Так, самым востребованным автомобилем стал седан LADA Vesta, всего было реализовано 2 796 единиц транспортных средств. Второе место по числу продаж также у российской модели LADA Granta в кузове седан с числом продаж в 2 124 автомобиля. Третье место у Chery Tiggo 7 Pro.

Четвертое и пятое места поделили между собой такие модели как LADA Granta в кузове лифтбек и Haval Jolion с числом реализованных автомобилей в количестве 1 666 и 1 523 единицы соответственно.

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Также в десятку лидеров самых продаваемых автомобилей за указанный период вошли: китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, Changan C55 Plus, Geely Monjaro, Belgee X50 и Omoda C5.

Если сравнить динамику продаж в текущем году с показателями 2023 года, то в последнюю неделю мая было реализовано на 15% больше новых транспортных средств. Это говорит о том, что покупательская способность вернулась на уровень продаж, который был до 2022 года. А также это означает то, что российский рынок представлен довольно широким модельным рядом, позволяющим потенциальным покупателям выбрать автомобиль в предпочитаемом ценовом сегменте и оснащении.

Напомним, что автомобиль Chery Tiggo 7 Pro в конце мая текущего года прибавил в стоимости от 10 000 до 70 000 рублей в зависимости от комплектации. Chery Tiggo 7 Pro приводит в движение 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат, мощность которого составляет 186 лошадиных сил.