Стоимость автомобилей с пробегом в России опять выросла

По сравнению с маем прошлого года подержанные машины стали дороже на 11%, а цены на новые автомобили снизились на 1,6%. Такие данные приводит сервис Авто.ру Оценка. По итогам мая 2024 года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,63 млн рублей. В некоторых регионах страны цены снизились на 6 и более процентов. Так, в Новосибирской области падение составило 6,5%. На на 6% подешевели машины в Псковской и Ярославской областях.

Однако существуют регионы, в которых цена на новые машины выросла на 20 и более процентов. Больше всего подорожали машины в Пермском крае — +26%, Курской области (+22%), Волгоградской области (+21,5%). На 15% увеличилась цена в Чувашии.

Наибольшие изменения средней стоимости в мае 2024 года были заметны у шести моделей. Самое значительное снижение продемонстрировал кроссовер Москвич 3 — минус 11%, средняя цена составили 1,8 млн рублей. Электромобиль Voyah Free стал доступнее на 5%, и теперь в среднем предлагается за 6 млн рублей. За бюджетный седан Solaris HS в мае просили 2,2 млн рублей, что на 4% ниже средней стоимости в апреле. Самый значительный рост цены отмечен на внедорожники Volkswagen Tayron (+5%), Lada Niva Legend (+4%) и УАЗ Patriot (+4%).

Средняя цена на подержанные автомобили по итогам мая осталась на уровне апрельских результатов и составила 2,1 млн рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тульской (–9,5%) и Ульяновской областях (–9%). На 7% упала средняя стоимость в Республиках Коми и Мордовия, а также Калининградской области.

Подорожали машины в нескольких регионах, но максимальный рост не превысил 5%. Самая высокая средняя стоимость автомобиля с пробегом зафиксирована в Москве (2,9 млн рублей), Калининграде (2,5 млн рублей), Приморском крае (2,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,4 млн рублей) и Новосибирске (2,3 млн рублей).

Десять моделей за месяц потеряли 3 и более процентов от своей цены. Больше всего снизилась средняя стоимость подержанного внедорожника Mercedes-Benz G-Class (–4%), Geely Emgrand EC7 (–3,5%) и SsangYong Kyron (–3%).

Лидерами по росту средней стоимости в мае оказались преимущественно немецкие автомобили. Компактные BMW 1 Series (+2,5%), Opel Corsa (+2%), а также престижные Mercedes-Benz E-Класс (+2%) и BMW X6 (+2%).