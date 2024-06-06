Эксперт рассказал, что делать, если вашими правами пользуется водитель-двойник

Верховный суд РФ потребовал пересмотреть дело о двойниках-нарушителях. В прецеденте разбирались эксперты «Известий».

© РИА Новости

Поводом для обсуждений стал инцидент, в котором водительское удостоверение имело двойника из другого региона. Житель Нижнего Новгорода обнаружил на портале «Госуслуг», что его лишили прав в Омске. Встал вопрос: как доказать своё алиби?

В Омске инспекторы остановили водителя за перевозку непристёгнутого ребёнка без детского кресла. Права выглядели были подлинными, но мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Дело передали в суд, куда обвиняемый не явился, и ему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Нижегородец, чьи документы оказались такими же, узнал об этом и оспорил решение.

Верховный суд установил, что в правах были поддельные номера подразделения и фотографии. Житель Омска признался, что купил удостоверение через мессенджер.

Как поступать в таких ситуациях?

Нанять опытного автоюриста.Обжаловать решение в ГАИ и суде.Подавать жалобу сначала в ГАИ, а затем идти в суд.

Такие случаи не редкость: исполнительные производства могут открываться в отношении тёзок из других регионов. В последнее время участились эпизоды, когда мошенники используют данные граждан для оформления кредитов или фиктивного указания их в качестве учредителей юрлиц.

Основные проблемы таких дел:

Расстояние и время.

Владелец документа узнает о двойнике и нарушении спустя долгое время, что усложняет сбор доказательств.

Территориальная удалённость.

Двойники часто находятся далеко от оригинала, затрудняя ознакомление с делом.

При продаже автомобиля водителям советуют регистрировать его на нового владельца в течение 10 дней. После этого нужно самостоятельно прекратить действие старых номеров на сайте ГАИ. Если пришли штрафы за нарушения, которых вы не совершали, эксперты советуют попробовать договориться с новым владельцем о компенсации.

Доказательствами для алиби могут стать слова свидетелей. Сослуживцы, члены семьи или сотрудник ГАИ, оформивший протокол, подтвердят, что вы находились в другом месте. Марка, модель, номер машины нарушителя также могут помочь.

В Черняховске поймали водителя с липовыми правами, по данным которых он — воронежская автомобилистка.