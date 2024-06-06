Lanzante TAG Championship: Porsche 911 с формульным двигателем и кузовом из углепластика

Компания Lanzante анонсировала эволюцию модели TAG Turbo и собирается представить в Гудвуде более мощный TAG Championship. Тираж рестомода составит три экземпляра. Каждый оформят под болид McLaren, побеждавший в чемпионате Формулы-1 в середине 80-х. Битурбодвигатель TTE P01, снятый с реальной гоночной машины и доработанный Cosworth, здесь будет форсирован до 634 лошадиных сил.

© Motor.ru

На Фестивале скорости в Гудвуде фирма Lanzante представит новый проект — купе TAG Championship. Рестомод станет продолжением эпохальной линейки TAG Turbo, получит двигатель от формульного болида McLaren 1980-х годов и будет выпущен сверхмалым тиражом в три экземпляра. Каждый спорткар нарекут в честь пилота и года, в котором тот принес победу «Макларену» в чемпионате Формулы-1. Премьерный Porsche посвятят сезону 1985-го и, соответственно, Алену Просту.

© Lanzante

В основе машин Lanzante лежит шасси Porsche 911 Turbo поколения 930 с интегрированным каркасом безопасности и углепластиковым кузовом. Использование композита позволило удержать массу купе в пределах 920 килограммов, что на 430 «кило» меньше исходника. Двигатель — легендарный TTE P01, сконструированный Porsche для McLaren в 80-х. Полуторалитровый агрегат доработан Cosworth, оснащен двумя титановыми турбокомпрессорами и выдает 634 лошадиные силы.

© Lanzante

В пару к мотору идет шестиступенчатая «механика» от Porsche 993 с кастомным набором передаточных чисел, благодаря чему машина влегкую разгоняется до 320 километров в час. При этом, несмотря на доработки, TAG Championship способен ездить на обычном бензине и сертифицирован для дорог общего пользования. Другие особенности рестомода: 18-дюймовые составные колеса Dymag из магния и углепластика, углерод-керамические тормоза, гоночный бак на 80 литров, кресла Recaro и шеститочечные ремни безопасности.

© Lanzante

В отличие от TAG Turbo, визуально приближенных к прототипам 930-го от самого McLaren, TAG Championship стилизованы под те болиды, которым посвящены. Отсюда особое внимание к цветовой схеме оформления. Например, дебютный спорткар окрашен в сочетание белого с красным, разбавленное деталями из «видимого» углепластика, что намекает на стилистику McLaren MP4/2B сезона 1985 года. Цен нен. Простые TAG Turbo стоят дороже миллиона фунтов стерлингов.