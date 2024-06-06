Jeep вводит режим Burnout для улучшения сцепления внедорожников

Компания Jeep, известная своими внедорожниками, недавно запатентовала систему Burnout. Эта инновация обещает привлечь внимание всех, кто увлекается экстремальным вождением. Система Burnout разработана для прогрева шин, что улучшает сцепление на сложных участках бездорожья, сообщает SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Принцип работы системы заключается в блокировке задних колес при одновременной максимальной подаче мощности на передние. Это вызывает интенсивное вращение передних шин, что и приводит к их прогреву до температуры, оптимальной для улучшения сцепления с поверхностью. Такие возможности позволят внедорожникам справляться с крутыми подъемами и скользкими поверхностями более эффективно.

Одной из уникальных функций системы является возможность очистки шин от грязи и мусора путем вращения их в обратном направлении. Водители смогут отслеживать состояние чистоты шин через специальный дисплей в салоне автомобиля, что особенно актуально после проезда через броды или грязевые участки.

Jeep планирует интегрировать новую систему как в традиционные, так и в электрические модели внедорожников, делая их еще более адаптированными для бездорожья. Однако важно учитывать экологические аспекты и избегать чрезмерного износа шин в условиях природных трасс, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.