Автолюбителям рассказали, сколько служит пленка для оклейки автомобиля

Самая распространенная на рынке дешевая виниловая пленка для оклейки автомобилей служит не более 4-5 лет. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин. При этом более дорогая полиуретановая продержится на кузове дольше, но ее стоимость сопоставима с ценой покраски машины.

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«На рынке представлено два вида пленок: виниловая и полиуретановая. Виниловая пленка позволяет изменить цвет автомобиля, выбрать какие-то оригинальные текстуры или эффект, например, матовый, хамелеон или градиент. Стоит такая пленка относительно недорого, но и срок ее жизни — не более пяти лет. Ее стоит выбирать, когда есть цель именно изменить внешность своего авто, но в меньшей степени защитить ЛКП. Полиуретановая пленка — это искусственная резина. Основная ее функция — защита ЛКП автомобиля. Именно она позволяет справляться с такими проблемами, как сколы, трещины, царапины, последствия града, почек, насекомых», — сказал Кукарин.



По его словам, полиуретановая пленка для оклейки авто примерно в два раза дороже виниловой и держится на кузове в два раза дольше. Но стоимость оклейки элемента сопоставима с ценой покраски автомобиля.