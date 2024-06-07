Стало известно, когда в России появится компактный кроссовер Hongqi HS3

Китайский автобренд Hongqi в этом году представит на российском рынке новый компактный кроссовер Hongqi HS3. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с полей Петербургского экономического форма (ПМЭФ).

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Как заявил исполнительный директор компании Hongqi в России Иван Савельев, автомобиль Hongqi HS3 появится у дилеров марки до конца года. Кроме того, в этом году на российский рынок будет выведен обновленный бестселлер марки — среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 с обновленным дизайном и улучшенным оснащением.

Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2023 года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму для китайского рынка вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.

В список оснащения вошли панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электрорегулировками и вентиляцией.