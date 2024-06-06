Subaru рассказала о преимуществах новых гибридных силовых установок

Оппозитные моторы, разработанные под новые гибридные системы, отличатся компактными размерами, что позволит увеличить топливный бак и, соответственно, запас хода. Выпускать установки e-Boxer следующей генерации начнут осенью. Кому они достанутся, пока неизвестно, но Subaru утверждает, что, как и нынешние, новые системы будут совместимы с полноприводными трансмиссиями S‑AWD.

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Компания Subaru, которая вместе с Toyota и Mazda объявила о разработке поршневых двигателей нового поколения, рассказала об особенностях этих агрегатов. Во-первых, «оппозитник» спроектирован как часть гибридной системы e-Boxer следующей генерации, причем ДВС теперь не только приводит колеса, но и питает батарею. Во-вторых, он более эффективен. А в-третьих, объединяет в одном корпусе двухмоторную гибридную надстройку, коробку передач и дифференциал.

© Subaru

Компактные размеры позволяют пересмотреть компоновку и, например, перенести блок управления питанием в моторный отсек, освободив место под топливный бак увеличенного размера, что означает ещё больший запас хода. Ну, а поскольку речь всё-таки о Subaru, новые гибридные системы будут совместимы с фирменным симметричным полным приводом. Производство силовых установок начнется уже будущей осень на заводе в Китамото.

Параллельно триумвират японских производителей оценивает перспективы синтетического топлива. И для этих целей на базе Subaru WRX построен концепт High Performance X Future, который будет участвовать в гоночной серии Super Taikyu. Ранее на синтетику перевели Mazda MX-5 Miata, так что у Subaru есть с кого брать пример и на чьих ошибках учиться.