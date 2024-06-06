В середине 40-х годов изобретатель собрал автомобиль, работающий на воздухе

Автомобили, работающие на воздухе, могли бы быть идеальным транспортным средством. И такие разработки действительно были, особенно в послевоенные годы, когда мировая экономика была сильно истощена.

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«Владельцы OSTWAR могут забраться в свои автомобили, нажать подачу воздуха вместо топлива и быстро, и бесшумно уехать, не переключая передачи и не выжимая сцепление». — такую ​​перспективу представил изобретатель Фрэнк Р. Перри из Лос-Анджелеса, который построил революционный автомобиль под названием «Perrymobile».



В журнале Popular Mechanic за февраль 1945 года писали, что «автомобиль работает на секретной жидкости, которая испаряется при гораздо более низкой температуре, чем вода, и сжатого воздуха, который служит стартовым и резервным источником энергии».

Сам изобретатель утверждал, что он проехал на этом автомобиле несколько тысяч километров. В основе, кстати, лежало шасси от старенького Ford. Perrymobile весил всего 320 кг — примерно на 600 кг меньше, чем стандартные автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания того времени.

Поршни четырехцилиндрового двигателя мощностью 30 лошадиных сил приводились в движение обычным давлением пара, а не микровзрывами топливной смеси, как у привычного ДВС. С конструктивной точки зрения двигатель Perrymobile был аналогичен паровому мотору.

Та самая секретная жидкость, которая кипит при температуре около 65 градусов по Цельсию, нагревается с помощью горелки, работающей на самом разном топливе — от газа бутана до сырой нефти. Автомобиль проезжал около 100 километров со скоростью 45 км/ч на одном галлоне бутана (3,7 литра).

Пар проходит через впускной клапан в верхнюю часть цилиндра и под давлением около 10 бар толкает поршень вниз, как это сделал бы пары сгорающей воздушно-топливной смеси. В нижним положении поршня пар выходит через отверстие в стенке цилиндра. Когда поршень движется вверх, клапан в верхней части цилиндра поднимается. Затем всё повторяется.

Паровой двигатель работал по принципу двухтактного ДВС. Во время запуска мотора в цилиндры подаётся сжатый воздух из бака, расположенного под сиденьем водителя. Он подавался в цилиндры небольшим воздушным насосом, соединенным ремнем с двигателем. Сжатый воздух использовался до тех пор, пока давление пара не будет достаточным для стабильной работы двигателя.

Было достаточно проехать пару кварталов, чтобы можно было перекрывать подачу сжатого воздуха и переходить на работу на пару. Температура в котле регулировалась автоматическим клапаном.

Предположим, вы выезжаете за город и приближаетесь к длинному спуску. Вы закрываете дроссельную заслонку, как в обычном автомобиле, и пламя в котле гаснет. Даже когда двигатель работает на холостом ходу, в бак нагнетается воздух для поддержания постоянного давления.

Интересно, что выходная мощность двигателя была одинакова во всём диапазоне работы силового агрегата. В бензиновом двигателе мощность прямо пропорциональна оборотам двигателя. При скорости 60 км/ч он совершает всего 800 оборотов в минуту по сравнению с 2000 или более у автомобилей с ДВС того времени.

Перри говорит, что даже на полной мощности с широко открытой дроссельной заслонкой его двигатель практически не нагревается, поэтому даже «краска на цилиндрах ни разу не вздулась».

Другими преимуществами автомобиля Перри, по мнению изобретателя, являются «детали, которые ему не нужны». В список ненужного входят сцепление, карбюратор, свечи зажигания, распределитель, катушки, аккумулятор, вентилятор, коробка передач и стартер.

А ещё Perrymobile не издает шума, дыма и запаха. Говорили, что с закрытыми глазами сложно понять, когда автомобиль начинает движение.

Создание его легкого автомобиля обошлось Перри примерно в 400 §, но продажная стоимость должна была быть около 250 долларов. Но производство так и не началось.