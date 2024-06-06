УАЗ «Патриот» подорожал на 700 000 рублей

В начале лета 2021 года флагманский внедорожник Ульяновского автозавода было реально приобрести всего за 999 000 ₽. Столько дилеры просили за 150-сильную машину с механической коробкой передач в базовой комплектации Classic.

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На протяжении 2021 года модель постоянно дорожала: в июле — до 1 034 000 ₽, в августе — 1 044 000 ₽, а в октябре — до 1 089 000 ₽. Наконец, в финале года начальная стоимость машины достигла 1 134 000 ₽. В мае 2022-го после нескольких корректировок цена уже составляла весомые 1 545 000 ₽.

По причине санкций Ульяновскому автозаводу пришлось отказаться от закупки множества импортных комплектующих, а потому место комплектации Classic заняла Base ИКАР. Она лишилась подушек безопасности и другого оборудования, зато оказалась немного дешевле «Классика» — 1 515 000 ₽.

К чести ульяновцев такая цена продержалась целых полгода — до весны 2023-го, когда стоимость выросла до 1 550 000 ₽ (в этом прайс-листы переписывались всего один раз). С нынешнего января ценники менялись вот уже четырежды: сейчас автомобиль доступен за 1 700 000 ₽.

Ранее эксперты Quto выяснили, как изменилась стоимость Lada Largus за последние 3 года. Напомним, что недавно АвтоВАЗ раскрыл стоимость «Ларгуса» ижевской сборки. Так, самый доступный универсал будет предлагаться дилерами марки по цене от 1 660 000 рублей.