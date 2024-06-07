Эксперт рассказал о нюансах покупки Renault Fluence за 1 млн рублей

В качестве одной из альтернатив для неприятелей китайского автопрома при достаточно ограниченном бюджете эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев называет седан Renault Fluence. Он рассказал о нюансах выбора этой модели на вторичном рынке.

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Fluence продавался до 2016 года, поэтому всем машинам минимум по 8 лет. Цена самых свежих автомобилей - от 800 тысяч рублей, пробеги немаленькие, но агрегаты у модели достаточно выносливые.

До 2014 года в линейку входил базовый атмосферник Renault К4М 1.6 (106 л.с.), потом в строю остались только ниссановские безнаддувные моторы H4M 1.6 (114 л.с.) и M4R 2.0 (138 л.с.). Все имеют свои недочёты, но ресурс огромный - более 300 тысяч км, говорит эксперт.

Гидроавтомат найти можно редко, по крайней мере, беспроблемный, потому что такая трансмиссия шла до 2013 года. Потом ставка была сделана на вариаторы, которые редко доживают даже до 150 тысяч, поэтому, если после покупки нет планов тратиться ещё и на ремонт, то лучше рассматривать версию с МКП.

К минусам относят аскетичное оснащение, качество экокожи, общие дефекты сборки, зато ходовая надёжна, а кузов отлично противостоит коррозии.

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