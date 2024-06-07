Российские дальнобойщики все чаще пользуются платными трассами

C 2021 по 2023 год прирост количества проездов большегрузного транспорта по скоростным участкам Госкомпании составил 30%, а количество проездов за прошлый год достигло 66,5 млн, сообщает пресс-служба госкомпании.

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«Для примера, средняя дальность поездки большегрузного транспорта по М-11«Нева» — 364 км. Примечательно, что практически такой же показатель зафиксирован на М-12 «Восток» — 332 км», — рассказал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



Господин Петушенко отметил, что современная платная трасса — это инфраструктурная услуга: «Ее просто ровный асфальт, но и возможность отдохнуть на самых современных многофункциональных зонах сервиса, устойчивая связь на всем протяжении, вся необходимая поддержка пользователей».

Между тем, «Автодор» ввёл на трассе М-12 льготные абонементы, которые позволяют сэкономить на поездках до 15-20% при оплате через транспондер. Сообщается, что предложения были разработаны по итогам изучения мнений пользователей, которые совершают частые поездки.