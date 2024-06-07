В России всплеск автопродаж

За первые четыре месяца продажи новых легковых автомобилей в России составили почти полмиллиона штук, подсчитало издание Shopper’s. Это вдвое больше, чем год назад. А спрос достиг максимума за последние три года.

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Весна оказалась благоприятной для всего автопрома. По итогам только одного апреля в России было реализовано около 140 тысяч новых легковых машин, что на 81% больше, чем в том же месяце 2023 года.

Лидер продаж, по данным «Автостата», по-прежнему с огромным преимуществом отечественная Lada, на долю которой в середине весны пришлось более 30%. Среди иностранных брендов лучший — Haval, а именно кроссовер Haval Jolion. На третью строчку поднялся Chery, за ним еще пять «китайцев»: Geely, Changan, OMODA, EXEED и Jetour. Кроме них, в топ-10 самых продаваемых попали и белорусский Belgee, и китайский TANK. Все марки, ставшие лидерами рынка, продемонстрировали в апреле положительную динамику.

При этом издание Shopper’s отмечает, что с начала года автомобили практически всех российских производителей стали дороже. «Автоваз» в мае поднял цены на почти все модели на 3-7% в зависимости от модели и комплектации. Lada Granta Comfort теперь перевалила за психологический порог в 1 млн рублей, догнав по цене самую дорогую недавно версию Lada Granta — Club 24. В мае поднял цены и другой российский производитель — УАЗ. Подорожала продукция Sollers. Практически все версии автомобилей Atlant и Argo выросли в цене на 50 тысяч руб. В 2024 году подорожали и «Москвичи» на чуть больше 4%. В первом квартале средняя цена нового «китайца» оказалась на 9% выше, чем год назад, и превысила отметку в 3 млн рублей.

Из присутствующих больше года брендов сильнее всего подорожали авто марки GAC — сразу на 53%, до более чем 4 млн рублей. Ценники на Geely взлетели более чем на 20%, до 3,5 млн рублей, а на Chery, самую популярную в прошлом году иномарку в России, — на 13%, до 3,2 млн рублей. Воздержался от повышения только Haval, который в среднем стоит чуть более 2,5 млн рублей.

Тем не менее автоэксперты, опрошенные Business FM, повсеместного резкого подорожания «китайцев» не видят. По их данным, из-за насыщения отечественного рынка различными марками автосалоны с начала года делают огромные скидки при ряде условий: либо трейд-ин, либо автокредит в определенном банке-парнере. Кроме того, сейчас все еще остаются нераспроданными прошлогодние машины и дилеры стремятся освободить от них склады. Продолжает главный редактор автомобильного сетевого издания Quto.ru Максим Ракитин:

Максим Ракитин главный редактор автомобильного сетевого издания Quto.ru «Если этот всплеск есть, о чем нам говорит «Автостат», он обусловлен тем, что очень многие производители, в том числе китайские, постоянно предлагают скидки. Показательная история с «Москвичом», который очень резко снизил цены на свои автомобили, что тоже подстегнуло спрос на кроссоверы и лифтбеки, и это не какой-то неотложенный спрос. Но есть, например, модели, которые подорожали совершенно неожиданно, как например Geely Emgrand, это буквально недавно произошло. Когда дорожают не очень популярные автомобили, это вызывает удивление. Практически все одновременно поднимали цены: кто-то на 50 тысяч, кто-то на 100 тысяч на определенные комплектации. Потом в рамках этого же бренда на другие комплектации цена снижалась благодаря программе скидок, трейд-ину и всему прочему».

Эксперт не видит оснований к дальнейшему и бурному росту спроса у отечественных потребителей на автомобили до конца года. По его мнению, те, кто смог позволить себе такую дорогую покупку, как автомобиль, в этом году его уже приобрели.

Впрочем, есть еще один фактор, влияющий на спрос и затрудняющий длительное прогнозирование. Это возможное резкое изменение цен на новые машины из-за роста обязательных платежей, отмечает автоэксперт Алексей Кованов:

Алексей Кованов автоэксперт «Ситуация с ценами и объемом продаж будет зависеть от нашего правительства, ведь на протяжении последнего месяца мы слышим и от «АвтоВАЗа», и от «КамАЗа», и от других российских производителей о необходимости срочного, чуть ли не немедленного повышения утилизационного сбора. Если у нас сложится такая ситуация, как в прошлом году, и с июля или августа этот самый утильсбор резко вырастет, мы увидим и другие рекорды — люди побегут покупать то, что есть на складах по старым ценам».

Также не стоит сбрасывать со счетов курсовые колебания. Ведь даже в российском автопроме немало иностранных комплектующих. Интересно, что на родине китайские автомобили стоят минимум вполовину дешевле. Это без сборов, пошлин и затрат на доставку.