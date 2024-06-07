Эксперт рассказал, на что ориентируются покупатели при выборе нового авто

За последние два года российский авторынок сильно трансформировался, но продолжает развиваться. Эксперты Calltouch провели исследование и рассказали "Российской газете", как россияне выбирают автомобиль и на чем они предпочитают ездить.

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Результаты исследования показали, что за последние два года россияне изменили свой подход к выбору автомобиля. Так, 30% стали меньше внимания обращать на комфортабельность авто. Более важным критерием стала доступность техобслуживания, запчастей, ремонта. Еще 26% опрошенных сказали, что выбирают автомобиль с учетом возможности путешествовать на нем. Во многом это связано с развитием внутреннего туризма и ростом популярности самостоятельных путешествий на автомобиле.

Например, 14% опрошенных мечтают иметь трейлер (дом на колесах), чтобы можно было с комфортом путешествовать на нем.

Кроме того, более трети россиян поддерживают тренд на сокращение количества автомобилей. Так, 29% считают, что на семью достаточно одного автомобиля, а 12% готовы полностью отказаться от автотранспорта. Актуальными для России трендами опрошенные считают рост количества китайских марок на российских дорогах (21%), увеличение доли отечественного автопрома (16%). Еще 15% респондентов предпочитают покупать автомобили онлайн с доставкой. Перспективы в развитии электромобилей видят 14% опрошенных. Этот сегмент в России за прошлый год вырос в 4,7 раза.

Люди стали внимательнее относиться к выбору и покупке. Около 23% предпочитают обращаться к независимым профессионалам, 22% внимательно изучают информацию о дилере перед покупкой, 17% используют тест-драйв. Для 16% опрошенных на первое место вышла возможность оформить все онлайн, 12% обращают внимание на сервис в автосалоне.

Дилеры в 2023 году сумели адаптироваться к изменившимся условиям, пополнили свой марочный портфель, в том числе и за счет китайских брендов. Для привлечения клиентов они стали использовать новые каналы и инструменты, для роста покупательской активности вернулись к практике акций, скидок.

По данным Calltouch, в марте 2024 года и в Москве, и в регионах выросло количество обращений в автосалоны (12% и 18% соответственно). Чаще всего покупатели приходят с геосервисов (39%), платной рекламы (17%), ищут автосалон в поисковиках (16%). Многие пользователи ищут машину или дилерский центр по названию бренда, при этом такие обращения чаще заканчиваются покупкой. Поэтому важно развивать бренд не только новых марок автомобилей, но и непосредственно автосалонов, где их можно приобрести. Также россияне активно используют для поиска машины классифайды (15%). Доля пешеходного трафика составляет 9%. При этом его оцифровка с помощью Big Data показывает, что больше 70% пешеходов ранее взаимодействовали с рекламой бренда.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются внедорожники. На них ездит 29% опрошенных. Также в топ популярных автомобилей вошли авто представительского класса (по 19%), спортивные и семейные автомобили (17%), компактные машины (16%).

При этом представления россиян об автомобиле мечты несколько отличаются. Лидерство здесь также удерживают внедорожники - о такой машине мечтает 40% респондентов. Каждый четвертый россиянин хотел бы авто, которое не нужно заправлять. Также автомобилисты хотели бы пересесть на немецкие автомобили с комфортным салоном (20%), "Теслу" или спортивный автомобиль (по 17%), электромобиль (10%).