В России нашли в продаже новые кроссоверы Kia Soul по привлекательной цене

Известный россиянам кроссовер Kia Soul, который еще недавно официально продавался и даже выпускался в России, все еще можно купить новым. По крайней мере, в дорестайлинговой версии 2022—2023 годов выпуска, цены на которую на одном из классифайдов сейчас стартуют от 2 640 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Судя по объявлениям, в продаже есть, по меньшей мере, два таких автомобиля, и оба, по словам продавцов, «дилерские» — не привезенные. Первый за 2 640 000 рублей продает «частник» из города Чалтырь Ростовской области.

По фотографиям видно, что машина действительно новая, и даже пленку с сидений никто не снимал. В ее комплектации в числе прочего есть кондиционер, мультифункциональный руль, двухступенчатый подогрев передних сидений, подогрев зеркал, штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем и бортовой компьютер. Отделка салона — тканевая, а фары — галогеновые.

Версию «побогаче» — со светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, полноценным мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, улучшенной акустикой и другими опциями — продает дилер из Набережных Челнов. У него такой кроссовер стоит 2 693 000 рублей.

Интересно, что сопоставимые по размерам «китайцы» стоят дороже. Например, за рестайлинговый Geely Coolray в «средней» комплектации дилеры просят от 2 719 990 рублей, а за Omoda C5 в топовой версии с передним приводом — от 2 713 900 рублей.

Технически оба экземпляра идентичны. Они оснащены простым 123-сильным бензиновым «атмосферником» объемом 1,6 литра, классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Ранее переднеприводная версия Kia Soul 2023 модельного года была признана самым надежным бюджетным кроссовером по версии портала HotCars. Степень его надежности эксперты оценили в 87 баллов из 100 возможных.