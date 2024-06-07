Рассказываем все, что известно про новую Lada Iskra

В Санкт-Петербурге состоялась презентация Lada Iskra: модели, история которой успела развернуться на 180 градусов от максимальной унификации с Renault и Dacia до тотального импортозамещения. После череды рестайлингов и небольших модернизаций для АвтоВАЗа этот проект — первая абсолютная новинка с 2015 года, когда свет увидели Lada Vesta и XRay. Всё, что известно о Lada Iskra к настоящему моменту — в нашем материале.

© Motor.ru

Впервые о проекте Lada Iskra стало известно 3,5 года назад: тогдашний собственник АвтоВАЗа — альянс Renault-Nissan — упомянул о новой модели B-сегмента, которая должна была заменить «Гранту» к 2023 году. Иностранные топ-менеджеры запланировали оптимизацию и стремились перевести все модели Lada и Dacia на одну платформу CMF-B. Научно-техническому центру АвтоВАЗа отводилась незавидная роль — адаптация «глобальных» бюджетных моделей под российские реалии.

© Renault

От французской эпохи Lada Iskra унаследовала ту самую переднеприводную платформу CMF-B в упрощенном виде. Ничего революционного: спереди стойки McPherson, сзади — полузависимая балка, причём задние тормоза барабанные. В актуальном «Логане» рывок вперед обеспечила электронная архитектура, но в «Искре» по причине санкций пришлось сделать ставку на решения от Lada Vesta. Это значит, что продвинутых систем помощи водителю можно не ждать: не будет ни ассистента контроля полосы, ни автоматического торможения, ни контроля «слепых» зон.

© АвтоВАЗ

И всё-таки Lada Iskra «в базе» получит пока дефицитные для российского автопрома опции. Не придётся доплачивать за две подушки безопасности, ABS и ESP; у топ-версии добавятся два боковых эйрбэга, по четыре парктроника спереди и сзади, климат- и круиз-контроль с ограничителем скорости.

С учётом обозначенных главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым цен, оснащение достойное, ведь «в сегодняшних ценах» Iskra могла бы стоить от 1,0 до 1,2 миллиона рублей. Если прогноз сбудется, базовая Iskra окажется на 20% дешевле «Весты» и на 15% дороже «Гранты».

© АвтоВАЗ

По габаритным размерам трио очень похоже: по неофициальным данным, Iskra окажется на 5-10 сантиметров короче «Весты» и на столько же длиннее «Гранты». Объём багажника седана — полкубометра, а прогресса по трансформации салона ждать не стоит: задний диван складывается только в пропорции 1:2, а ровного пола не получается. Зато по бокам предусмотрены сетки, есть массивное подполье, а для закрывания багажника сделана ручка. Впрочем, всё вышеперечисленное справедливо и для «Гранты», и для «Весты», так где же инновации?

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

АвтоВАЗ утверждает, что на пути к «технологической независимости» пришлось добавить около 400 новых деталей, локализовать или импортозаместить целую плеяду компонентов от кузовных элементов до электронных блоков. Самый явный пример — китайские коробки передач: отечественная трансмиссия (пятиступенчатая «механика») останется только у самых дешёвых версий с 90-сильным 8-клапанным мотором ВАЗ-11182. С «шестнарём» ВАЗ-21127 (106 сил) будут работать импортная шестиступенчатая «механика» или вариатор WLY.

© АвтоВАЗ

По неофициальным данным, с тольяттинским мотором 1.6 совместили тот же китайский вариатор, который уже работает в тандеме с «атмосферником» 1.8. Сначала с такой связкой выпустят «Весту»: она встанет на конвейер в сентябре. По шестиступенчатой «механике» из Поднебесной вопросов больше: вероятно, новая коробка передач взята под перспективу модернизации мотора ВАЗ-21127. Силовой агрегат станет мощнее, экологичнее и выносливее к 2026 году; на организацию производства уже выделен льготный займ.

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

Ещё одно новшество — подход к организации рабочего места водителя. Расширены диапазоны настроек кресла, появились регулировка руля по высоте и вылету, а за рулём может с комфортом устроиться человек высокого роста. Прогресс относительно «Гранты» очевиден и на втором ряду: даже за двухметровым водителем теперь можно посадить невысокого пассажира, тогда как раньше кресло практически упиралось в задний диван. Вместе с эргономикой улучшен дизайн: добавлены симпатичные и функциональные воздуховоды, уместные вставки под металл.

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

Заглушки на втором ряду намекают, что АвтоВАЗ готовит версию с раздельным обогревом заднего дивана и USB-разъёмами. Со временем добавится виртуальная панель приборов и медиасистема с 8-дюймовым тачскрином. Нынешний интерьер не показателен: головное устройство времён Renault в серию не пойдёт, да и мультируль поменяется. А вот непритязательные регулировки климата, похоже, останутся: «импортозаместить» красивые шайбы с экраном-индикацией не удалось.

© АвтоВАЗ

Демонстрационный прототип Lada Iskra словно готовит покупателей к экономии: жёсткий пластик, отсутствие подсветки зеркал в противосолнечных козырьках, износостойкая обивка кресел, бардачок без лифта, обнажающий саморезы крепления передней панели, элементы крепления подголовников передних кресел, просвечивающие через мягкую обивку. А на студийных снимках АвтоВАЗа вопреки трендам изображена ещё более простая версия — на 15-дюймовых колёсах и без противотуманных фар!

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

С другой стороны, новинка Lada не оторвана от реальности и подготовлена к плохим дорогам. Заявленный дорожный просвет — 17 сантиметров, днище абсолютно плоское: нижние точки — металлическая защита двигателя, а затем поперечина балки! У прототипа установлены пластиковые защитные экраны около выхлопной магистрали, передние брызговики и «премиальные» шины Pirelli размерности 195/55 R16.

Ярко-красный металлик под названием «Огонь» станет серийным, а другим эксклюзивным цветом «Искры» станет золотистый — в него покрасят кросс-универсал.

© АвтоВАЗ

Изначально Lada Iskra разрабатывалась, как преемница «Гранты», но текущая экономическая ситуация позволяет сохранить на конвейере обе модели. На сколько — не знают даже на АвтоВАЗе. Вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил, что самая дешёвая модель останется на конвейере «на долгие годы», а вот глава автогиганта Максим Соколов планирует отказаться от «Гранты» в горизонте пяти лет. Как бы то ни было, начало продаж Lada Iskra запланировано на первый квартал 2025 года, причём одновременно с седаном у дилеров появятся универсалы и кросс-универсалы.

© АвтоВАЗ

План АвтоВАЗа на 2025 год — выпуск как минимум 70 тысяч автомобилей семейства Lada Iskra. В первые годы после запуска модель намерены продавать ежегодно тиражом до 100 тысяч штук. Эксперты не сомневаются, что новинка станет бестселлером российского рынка: скорее всего, проблемой АвтоВАЗа станет не продажа, а ритмичное производство. Следующую премьеру Максим Соколов обещает приурочить к Петербургскому международному экономическому форуму 2025 — ей наверняка станет кроссовер на базе Lada Vesta.