Кроссовер Opel Mokka получил обновленную гибридную версию

Компания Opel и ее британское подразделение Vauxhall представили обновленную гибридную модификацию кроссовера Opel Mokka. Силовая установка у Mokka Hybrid выдает мощность в 134 л.с. На машине установлен 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель и синхронный электродвигатель с постоянным магнитом мощностью 28 л.с.

Литий-ионная батарея емкостью 0,89 кВт⋅ч позволяет проехать около километра исключительно на электротяге со скоростью менее 40 км/ч. Батарея у Opel установлена ​​под сиденьем переднего пассажира и может заряжаться во время торможения за счет рекуперации.

Весь крутящий момент гибрида передается на передние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Отмечается, что новинка в смешанном режиме тратит всего 4 литра на 100 км пробега. Бензиновый двигатель работает по циклу Миллера, также использует турбокомпрессор с переменной геометрией.

Электродвигатель, установленный на передней оси, помогает при разгонах и движении в городских пробках.

Цены на гибридный кроссовер в Европе начинаются с отметки в 29 000 евро (2,8 млн рублей) с первоначальной комплектацией Griffin и доходят до 38 115 евро (3,7 млн рублей) в версии Ultimate, бензиновый вариант в среднем на 3-4 тысячи евро дешевле.