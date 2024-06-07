Что изменилось в новом Exeed RX

С двигателем мощностью 249 л.с. теперь работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, выпущенная компанией Aisin. Прежде модель оснащалась 7-ступенчатым преселективным «роботом». В единственной комплектации Premium стоимость новинки составляет 5 550 000 рублей.

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С «преселективом» автомобиль стоит чуть дешевле — 5 450 000. Но версия, укомплектованная «автоматом», дополнительно предлагает электрорегулировку рулевой колонки, плюс массаж для кресла водителя.

Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды, а расход топлива (в смешанном цикле) составляет 8,5 литра на 100 км. С «роботом» аналогичные показатели таковы: разгон — за 7,6 секунды, а расход — 7,6 литра на 100 км.

Добавим, что российские покупатели больше ценят классические «автоматы», нежели преселективные «роботы»: традиционно считается, что «классика» более надёжна, вынослива и беспроблемна.

Ранее на территории нашей страны были запущены продажи обновлённого базового кроссовера линейки Exeed — модели LX. Внешне рестайлинговый LX отличается от предыдущей версии дизайном.

Между тем, на бывшем заводе Mercedes-Benz будут выпускать автомобили Maxeed. Новый для России бренд пропишется на мощностях, где прежде собирали немецкий «премиум».