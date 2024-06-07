В России взлетели продажи автомобилей

В мае 2024 года россияне купили 127,2 тысячи новых легковушек, сообщает «Автостат». Если сравнивать этот результат с апрелем, то он на семь процентов ниже, причем такая ситуация наблюдается второй месяц подряд. При этом по отношению к маю предыдущего года авторынок вырос на 76,2 процента. Лидером по объемам продаж с большим отрывом от «китайцев» остается отечественная Lada, доля которой в общей структуре рынка превышает 31 процент.

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Последний месяц весны Lada завершила с 40 065 проданными автомобилями, что на 81,9 процента больше, чем в мае 2023 года. Отметку в 10 тысяч реализованных машин удалось преодолеть трем китайским маркам: это Haval (14 015 шт., +88,6 процента), Chery (13 020 шт., +74,9 процента) и Geely (10 271 шт., +53,5 процента). В топ-10 компаний по объемам продаж в мае также вошли Changan (9978 шт., +403,2 процента), Omoda (4788 шт., 86,4 процента), Exeed (3872 шт., +27,9 процента) и сравнительно новые для российского бренда бренды: Belgee (3598 шт.), Jetour (3100 шт.) и Jaecoo (2292 шт.).

Если говорить о майских продажах по моделям, то первое место сохраняет Lada Granta с показателем 18 543 единицы — это на 17,4 процента больше, чем год назад. Ранее стало известно, что в перспективе ближайших пяти лет АвтоВАЗ завершит производство этой модели, заменив ее на новое семейство «бюджетников» Iskra. В тройку самых популярных моделей на российском рынке также входят Lada Vesta (13 626 шт.) и Haval Jolion (6364 шт.). Последний при этом является самой востребованной иномаркой и лидером по продажам в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники).

Тут стоит отметить несколько интересных моментов. Во-первых, две модели Chery, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, в мае продавались лучше, чем Lada Niva Travel и Niva Legend. Во-вторых, за прошлый месяц дилеры реализовали практически столько же белорусско-китайских кроссоверов Belgee X50 (3598 шт.), сколько продавцы Lada классических Niva Legend (3676 шт.). В десятке самых популярных моделей в России Belgee X50 поднялся на восьмую строчку, обогнав Changan CS55 Plus (3525 шт.) и Omoda C5 (3487 шт.). А вот моделей Geely в топ-10 вовсе нет.

По итогам пяти месяцев 2024 года российский авторынок преодолел отметку в полмиллиона машин: с января по май включительно было реализовано 594 917 новых легковушек, что на на 86,4 процента больше, чем в январе-мае 2023-го.