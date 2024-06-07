Какие седаны с пробегом можно купить по цене Lada Granta

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рассказал о нескольких вариантов, на которые стоит обратить внимание, если нужен большой седан, а бюджет ограничен 1,5 млн рублей.

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Один из таких вариантов - Mazda6. Машине будет около 10 лет, а под капотом установлен двухлитровый двигатель Skyactive с системой "старт-стоп". У него после 150 тысяч км может потеть клапанная крышка или сдать датчик фаз газораспределения.

После покупки эксперт советует поменять ремень навесных агрегатов с роликами и не скупиться на оригинальные свечи зажигания. Коробка - классический 6-ступенчатый автомат, который очень надёжен.

Слабые места "Мазды": моторчик складывания зеркал, парктроники, компрессор кондиционера, шаровые опоры передних рычагов, не больше 150 тысяч пройдут передние ступичные подшипники.

При покупке Kia Optima четвертого поколения (JF) за те же деньги, которая будет моложе - 6-7 лет - рекомендуется осмотр двигателя эндоскопом перед покупкой из-за разрушения нейтрализатора и попадания его частей в цилиндры. Это в случае со 150-сильным двухлитровым двигателем. Можно отыскать версию с мотором 2,4 литра, у которого слабыми местами являются ТНВД и повышенный нагар на впускных клапанах.

До автомата и подвески не докопаться, но при покупке рекомендована проверка тормозных дисков, которые "устают" очень быстро.

Toyota Camry V50 может страдать коррозией, слабые места, пишет эксперт Виноградов, - капот и крышка багажника. Впрочем, возраст обязывает: за 1,5 млн машины представлены 2012-2013 годов выпуска. Также следует выбирать авто с ремонтированным автоматом, так как коробка у дорестайлинговых машин ломалась быстро, поэтому лучше, если её починил предыдущий владелец. Традиционно для Тойоты - слабое качество материалов отделки, также не радуют сверчки и скрипы.

Завершает подборку Ford Mondeo, который, по мнению эксперта, недооценен несправедливо. Качество покраски кузова и коррозийная стойкость у него на высоте, динамика с мотором 150 сил вялая, но зато агрегат очень надежен - ресурс не менее 400 тысяч км. Однако каждые 100 тысяч км придётся регулировать зазоры клапанов, каждые 50-60 тысяч км необходимо чистить блок дроссельной заслонки. Автомат 6F35 может прослужить более 300 тысяч км, но для этого нужно не забывать менять каждые 45 тысяч км. Тем не менее, не лишним будет обратить внимание на наличие подтеков. Редко, но бывает, на пробеге 140-150 тысяч км выходит из строя привод селектора.