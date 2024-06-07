«Автодом» прокомментировал название будущего авто

Группа компаний «Автодом», выкупившая активы Mercedes в России, пока не определилась с названием для бренда автомобилей, которые будут выпускаться на предприятии в подмосковном Есипово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Автодома» Андрея Ольховского.

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«Название еще не определено, но это (Maxeed — прим. ТАСС) точно не один из вариантов в нашем шорт-листе. Но можем анонсировать, что в ближайшее время будет озвучено название нового бренда», — сообщил Ольховский.



По словам топ-менеджера, к 2028 году предприятие ежегодно будет выпускать 100 тыс. автомобилей.

О том, что бывший российский завод Mercedes будет собирать автомобили под новым брендом Maxeed, стало известно изданию РБК 6 июня 2024 года. Источники сообщили, что машинокомплекты уже завезены. Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили.

На проходящем сейчас ПМЭФ-2024 на стенде Московской области показали машинокомплект и робота, который, судя по всему, собран из деталей машин Exeed (принадлежит Chery).