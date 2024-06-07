Кроссовер GAC GS8 за год подорожал на 400 000 рублей

Кроссовер GAC GS8 второго поколения появился на российском рынке летом прошлого года. За прошедшее время он прибавил 300−400 тыс. рублей к своей цене в зависимости от комплектации. Полноразмерный внедорожник выпускается с 2016 года. На внутреннем рынке Китая модель известна под брендом Trumpchi. На российском рынке автомобиль продается с 2019 года.

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Стоимость автомобиля в базовой комплектации GL сейчас составляет 3 899 000 руб. Годом ранее, в момент дебюта автомобиля в России та же версия продавалась за 3 499 000 рублей. Версия GT в июне 2024 года продаётся за 4 199 000 рублей, а в прошлом году стояла 3 899 000 рублей — на 300 тыс. дешевле. Исполнение GX сейчас стоит 4 469 000 рублей, а годом ранее она продавалась за 4 069 000 рублей. Машина в топовой комплектации GX Premium оценивается в 4 499 000 рублей, а в прошлом года она отдавалась за 4 099 000 рублей.

Габариты автомобиля составляют: 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колёсная база — 2920 мм. Снаряженная масса — 2000–2030 кг в зависимости от исполнения. Комплектуется GAC GS8 безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 248 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В связке с ДВС работает восьмиступенчатый «автомат». Максимальная скорость — 200 км/ч. Привод — полный.

В стандартное оснащение автомобиля в том числе входит система курсовой устойчивости (ESP), система контроля давления в шинах, круиз-контроль и камера заднего вида.

За последнее время уже два кроссовера GAC загорелись на ходу. Последний раз модель GS5 вспыхнула во время движения на трассе под Саратовом. По предварительным данным, у машины протекла топливная магистраль, что привело к возгоранию. При этом кроссовер 2022 года выпуска был куплен около месяца назад для служебных целей и был полностью исправен. В середине мая аналогичный случай с самовозгоранием автомобиля бренда произошёл на трассе М-12. Тогда флагманский GAC GS8 загорелся на ходу при съезде на заправку. Пламя охватило моторный отсек и водительскую дверь. Одновременно заблокировались замок ремня безопасности водителя и задние двери.

По итогам апреля кроссовер GAC GS8 оказался в лидерах антирейтинга по количеству уменьшившихся продаж — на 39% меньше, чем в марте 2024 года.

Китайский кроссовер GAC GS8 назвали одним из основных конкурентов грядущим моделям возобновлённого отечественного бренда «Волга».