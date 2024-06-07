Раскрыто, какие машины россиянам сложно застраховать

Автомобилисты в России всё чаще сталкиваются со сложностями при оформлении полисов каско, особенно если речь идёт о ряде популярных моделей. Как пояснили аналитики онлайн-сервиса Inssmart, в ряде случаев страховщики находят разные причины для отказа на основе своей внутренней статистики.

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В первую очередь, в страховых компаниях отказывают в оформлении полиса из-за использования модели в такси. В этом случае с отказом рискуют столкнуться автомобилисты на Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Granta.

Помимо этого, нередко страховщики находят различные причины чтобы не заключать договоры с владельцами иномарок, выпущенных в период с 2018 по 2020 год. В компаниях опасаются, что в случае наступления аварийной ситуации будет непросто доставить запчасти для восстановительного ремонта из-за ухода иностранных производителей и западных санкций.

Отрицательно сказывается на репутации определённых моделей и интерес к ним со стороны угонщиков. Эксперты отмечают, что в зоне риска находятся Geely Monjaro и Toyota Land Cruiser 300 2023 года выпуска, а также премиальные автомобили, для которых сложнее всего найти запчасти.

Согласно исследованию, чаще всего страховщики отказывают в оформлении полисов каско на Mercedes-Benz E-Class 2018 и 2019 года выпуска — на них приходится 1% и 0,6% отказов соответственно.

Кроме того, с проблемами сталкиваются владельцы Toyota Land Cruiser 300 (0,8%), BMW X5 (0,7%), Mercedes-Benz GLC (0,6%), Lexus RX (0,5%), Geely Monjaro (0,4%), Hyundai Solaris (0,4%), Lada Granta (0,2%) и Haval Jolion (0,2%).