Tesla сталкивается с проблемами при производстве Cybertruck

Tesla сталкивается с серьезными задержками в наращивании производства своего инновационного электрического пикапа Cybertruck. Несмотря на первоначальные обещания о выпуске до 1000 пикапов в неделю, данные DMV показывают, что производственные объемы не увеличились с марта текущего года, сообщает SPEEDME.RU.

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Основные проблемы, замедляющие производство, связаны с использованием сложных технологий, таких как нержавеющие стальные панели и система управления steer-by-wire. Карн Будхирадж, вице-президент по цепочке поставок, подчеркнул, что проблемы с новыми аккумуляторами 4680 не являются критическими, отметив производство 50 миллионов ячеек на заводе Giga Texas.

Сложности с производственными технологиями привели к увеличению стоимости производства, что в свою очередь сделало Cybertruck убыточным на текущем этапе. В ответ на это, Tesla представила специальную версию Foundation Series, которая стоит на $20,000 дороже первоначальной цены, объявленной в 2019 году.

Недавно компания начала отправлять приглашения клиентам для конфигурации их пикапов, однако многие заказчики предпочли отложить покупку в ожидании окончания продаж дорогой серии Foundation. Это может побудить Tesla к пересмотру ценовой политики, чтобы стимулировать спрос и привлечь новых покупателей, несмотря на текущие финансовые трудности.