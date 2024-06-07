Renault восстанавливает производство после месяца забастовок

Завод Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, штат Парана, снова в действии после того, как забастовка, длившаяся 29 дней, наконец закончилась. Рабочие возобновили свою деятельность 5 июня, следуя решению Трудового Трибунала Регионального Суда, который признал забастовку незаконной. Профсоюзы добивались пересмотра условий выплат, включая надбавки за прибыль, сообщает SPEEDME.RU.

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Во время простоя производство автомобилей было полностью остановлено, что привело к невыпуску примерно 16,4 тысяч автомобилей, среди которых были такие модели, как Kardian, Kwid, Duster, Oroch и Master. Это оказало серьезное влияние на компанию, особенно учитывая, что Kardian является одной из ключевых новинок года. Продажи этой модели снизились в мае до 1 203 единиц с 1 581 в апреле, что значительно ниже ожиданий компании.

Завод в Парана насчитывает 5 тысяч сотрудников, из которых 3,5 тысячи заняты в производственной сфере, а остальные — в административной. Ежедневно предприятие способно производить до 1 380 автомобилей и было недавно модернизировано для выпуска модели Kardian.

Кроме того, Renault планирует запустить два новых внедорожника к концу текущего года или в 2025 году. Эти автомобили, как и Kardian, будут построены на платформе RGMP и оснащены 1.3-литровыми турбомоторами, при этом вероятно появление гибридных версий. С окончанием забастовки Renault стремится наверстать упущенное время и удовлетворить растущий спрос на свои новые и обновленные модели.