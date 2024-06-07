Renault восстанавливает производство после месяца забастовок
Завод Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, штат Парана, снова в действии после того, как забастовка, длившаяся 29 дней, наконец закончилась. Рабочие возобновили свою деятельность 5 июня, следуя решению Трудового Трибунала Регионального Суда, который признал забастовку незаконной. Профсоюзы добивались пересмотра условий выплат, включая надбавки за прибыль, сообщает SPEEDME.RU.
Во время простоя производство автомобилей было полностью остановлено, что привело к невыпуску примерно 16,4 тысяч автомобилей, среди которых были такие модели, как Kardian, Kwid, Duster, Oroch и Master. Это оказало серьезное влияние на компанию, особенно учитывая, что Kardian является одной из ключевых новинок года. Продажи этой модели снизились в мае до 1 203 единиц с 1 581 в апреле, что значительно ниже ожиданий компании.
Завод в Парана насчитывает 5 тысяч сотрудников, из которых 3,5 тысячи заняты в производственной сфере, а остальные — в административной. Ежедневно предприятие способно производить до 1 380 автомобилей и было недавно модернизировано для выпуска модели Kardian.
Кроме того, Renault планирует запустить два новых внедорожника к концу текущего года или в 2025 году. Эти автомобили, как и Kardian, будут построены на платформе RGMP и оснащены 1.3-литровыми турбомоторами, при этом вероятно появление гибридных версий. С окончанием забастовки Renault стремится наверстать упущенное время и удовлетворить растущий спрос на свои новые и обновленные модели.