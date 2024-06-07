Tesla теряет позиции в Германии: продажи упали на 64%

Последняя статистика показывает, что май 2024 года оказался сложным месяцем для рынка электромобилей в Германии. По данным Федерального транспортного агентства Германии (KBA), продажи электромобилей сократились на 30,6%, что эксперты связывают с завершением государственных субсидий в конце прошлого года. Общий спад продаж автомобилей составил 4,3% по сравнению с прошлым маем, несмотря на это, общий рост продаж за год составил 5%, сообщает SPEEDME.RU.

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Продажи традиционных бензиновых и дизельных автомобилей показали увеличение на 2,1% и 3,2% соответственно. Гибридные автомобили сохранили стабильность на рынке, а подключаемые гибриды выросли на 1,7%. Tesla оказалась в числе наиболее пострадавших, с падением продаж на 64% в мае, что представляет собой годовой спад на 41,4%. Это ставит под вопрос ее дальнейшее присутствие на европейском рынке.

В то же время, такие марки как Peugeot и китайский MG значительно нарастили продажи, на 70,9% и 51,6% соответственно. Отмечается также рост у Opel (29,3%) и Volkswagen (8,7%). Среди немецких автогигантов, таких как BMW, Mercedes и Audi, наблюдается значительное падение продаж на 32,5%, 28,9% и 17,7% соответственно. При этом компактные автомобили показали рост на 29,1%, увеличив свою долю на рынке до 20,4%, в то время как доля внедорожников упала на 5,5%.

Эти данные являются сигналом для автопроизводителей о необходимости адаптации к меняющимся рыночным условиям и сокращении интереса к электромобилям в условиях отмены субсидий в Германии.