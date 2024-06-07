На автомобильных переходах пока сохраняются сложности с логистикой

Сложности по логистике сохраняются на погранпереходах автомобильного транспорта. Об этом рассказал глава ФТС России Руслан Давыдов на сессии ПМЭФ «Суверенная Логистика России», передает корреспондент «Газеты.Ru».

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По словам Давыдова, строительство инфраструктуры, «к сожалению, не зависит от ФТС».

До этого сообщалось, что отечественные автомобили могут стать дешевле, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику.