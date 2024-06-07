Стало известно, какие автомобили дилеры выкупают охотнее всего

Стало известно, какие автомобили дилеры выкупают у россиян чаще всего
Чаще всего российские автодилеры выкупают автомобили 2018 и 2019 годов выпуска с пробегом 40-60 тысяч километров. Об этом рассказал «Известиям» руководитель отдела аккаунтинга «Выкуп Авто.ру Бизнес» Тимур Садретдинов.
По словам Садретдинова, самыми популярными на аукционах моделями среди таких машин сейчас являются Kia Rio средней стоимостью 1,6 млн рублей, BMW 5-Series (4,55 млн рублей), Volkswagen Polo (1,4 млн рублей), Hyundai Solaris (1,52 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (2,91 млн рублей). При этом сразу 41% автомобилей продается в сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей, отметил он.
Кстати, буквально вчера в сервисе «Авто.ру Оценка» рассказали, что новые автомобили в мае 2024 года подешевели в годовом выражении на 1,6%, цены на подержанные, напротив, выросли на 11%.
Сразу десять моделей подешевели на вторичном рынке на 3% и более. Наиболее существенно упал в цене внедорожник Mercedes-Benz G-Класс AMG – на 4%, до 23,5 млн рублей. Также среди них оказались Geely Emgrand EC7 (-3,5%, 481 тыс. рублей), SsangYong Kyron (-3%, 1 млн рублей) и Hyundai Tucson, подешевевший в среднем до 3,5 млн рублей.