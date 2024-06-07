Стало известно, какие автомобили дилеры выкупают охотнее всего

Чаще всего российские автодилеры выкупают автомобили 2018 и 2019 годов выпуска с пробегом 40-60 тысяч километров. Об этом рассказал «Известиям» руководитель отдела аккаунтинга «Выкуп Авто.ру Бизнес» Тимур Садретдинов.

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По словам Садретдинова, самыми популярными на аукционах моделями среди таких машин сейчас являются Kia Rio средней стоимостью 1,6 млн рублей, BMW 5-Series (4,55 млн рублей), Volkswagen Polo (1,4 млн рублей), Hyundai Solaris (1,52 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (2,91 млн рублей). При этом сразу 41% автомобилей продается в сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей, отметил он.

Кстати, буквально вчера в сервисе «Авто.ру Оценка» рассказали, что новые автомобили в мае 2024 года подешевели в годовом выражении на 1,6%, цены на подержанные, напротив, выросли на 11%.

Сразу десять моделей подешевели на вторичном рынке на 3% и более. Наиболее существенно упал в цене внедорожник Mercedes-Benz G-Класс AMG – на 4%, до 23,5 млн рублей. Также среди них оказались Geely Emgrand EC7 (-3,5%, 481 тыс. рублей), SsangYong Kyron (-3%, 1 млн рублей) и Hyundai Tucson, подешевевший в среднем до 3,5 млн рублей.