Эксперт рассказал, какие кроссоверы покупали россияне в мае

Спрос на сегмент паркетников на российском рынке продолжает расти. Причём наиболее востребованной моделью у граждан оказался Haval Jolion, продажи которого выросли по итогам мая 2024 года на 64,4%. Всего россияне купили в прошлом месяце 6 354 автомобиля.

На второй строчке со значительным отрывом от лидера разместился кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. В прошлом месяце дилеры реализовали 5 084 машин, что на 63,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

Замыкает тройку наиболее успешных в России моделей Chery Tiggo 4 Pro. В мае на модели остановили свой выбор 4 256 покупателей, а спрос относительно прошлого года вырос в 2,2 раза.

Помимо этого, в нашей стране пользовались Lada Niva Travel (4 203 шт.) и Niva Legend (3 676 шт.), Belgee X50 (3 598 шт.), Changan CS55 Plus (3 525 шт.), Omoda C5 (3 487 шт.), Geely Monjaro (2 933 шт.) и Haval M6 (2 688 шт.).

При выборе машин россияне чаще стали обращать внимание на наличие запчастей и сервис. За последние пару лет россияне значительно изменили подход к подбору автомобиля. В частности, при покупке меньше внимания граждане обращают на комфорт, но заметно больше — на доступность техобслуживания и запчастей.

Тем временем автомобили Peugeot и Citroen начали продавать на Мегамаркете. Российская компания «Автомобильные технологии» объявила о старте продаж машин под французским брендом на площадке СберАвто и маркетплейсе Мегамаркет. Отмечается, что доступная россиянам линейка включает несколько кроссоверов, в том числе собранных на площадке «ПСМА Рус», а купить автомобили можно по рекомендованной розничной цене с доставкой до дома.