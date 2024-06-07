В России замечен новый аналог «Соляриса» с АКПП и ДВС

Для тех, кто искал надежный и недорогой седан по типу Kia Rio и Hyundai Solaris, дилеры и частные автосалоны начали привозить в Россию новые Suzuki Ciaz. Сейчас на одном из крупнейших классифайдов есть в продаже минимум три таких автомобиля, самый дешевый из которых стоит 2 199 990 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За 2 199 990 рублей новый Suzuki Ciaz 2022 года выпуска продает официальный дилер Suzuki в Нижнем Новгороде. В его объявлении cказано, что утильсбор за автомобиль уже оплачен и входит в стоимость, а сам автомобиль представлен в топовой комплектации, куда входят камера заднего вида, кожаный салон, литые диски, современная мультимедийная система, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики давления в шинах и светодиодная оптика.

Такой же седан, но другого цвета, за 2 270 000 рублей выставил на продажу мультибрендовый автосалон из Ростова-на-Дону. Он тоже представлен в максимальной комплектации, а уплаченный утилизационный сбор учтен в его цене.

Наконец, за 2 600 000 рублей, новый Ciaz продается в другом мультибрендовом автосалоне в Самаре. При этом причина, почему он настолько дороже двух других, в объявлении не уточняется — «техника» и комплектация у всех одинаковые.

Кстати, о «технике». Все Suzuki Ciaz оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, как и у всех машин подобного класса — только передний.