Ford предупреждает: существует вероятность возгорания новых Mustang

Отзывая кампания, о которой сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), затрагивает 8161 экземпляр Ford Mustang 2024 года в версии с механической коробкой передач. Из-за производственного дефекта может случится утечка тормозной жидкости, за чем последует возгорание. Владельцев спорткаров предупредили, что они могут столкнуться с невозможностью переключить передачу, а двигатель может заглохнуть.

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Впервые о проблеме стало известно в конце апреля этого года. В США зарегистрировали два случая возгорания Мустангов с «механикой», а еще в одном случае дело ограничилось задымлением. При этом обошлось без ДТП и пострадавших. Ford провел расследование и установил причину случившегося, после чего был объявлен отзыв: владельцев начнут уведомлять о необходимости посетить сервисные центры с 17 июня.

Стоит отметить, что Ford Mustang 2024 года можно купить в и России, где модель официально не представлена. Однако согласно объявлениям на «Авто.ру», в нашу страну по параллельному импорту ввозят в основном спорткары с автоматической коробкой передач, а не с «механикой». Цены на модель варьируются от 7,65 до девяти миллионов рублей.

Нынешний год стал для модели юбилейным — она отпраздновала 60 лет на конвейере. За более чем полвека существования Mustang выпускался исключительно с кузовами купе и кабриолет (не считая кроссовера Mustang Mach-e). По словам главы Ford Джима Фарли, в семействе Mustang никогда не будет ни кроссоверов, ни внедорожников, а вот седан вполне может появиться. Но только при условии, что он сохранит стиль и дух оригинального Мустанга, уточнил Фарли.