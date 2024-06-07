Эксперт рассказал, как продлить срок службы двигателя

Чтобы не испортить двигатель автомобиля, необходимо вовремя проходить техобслуживание и менять масло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

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«Например, стоит забыть о замене масла и накатать лишние 2–3 тыс. км, как сразу возрастает вероятность проблем с клапанной группой, с головкой блока цилиндров. Масло быстро теряет свои эксплуатационные свойства, что ведет к появлению коррозии, ухудшению отвода тепла, увеличению трения, появлению нагара и отложений. В итоге всё это ведет к дорогостоящему ремонту», — предупредил Родионов.



Кроме того, он отметил, что использование некачественных техжидкостей — еще один короткий путь к выходу из строя силового агрегата.

Еще одно правило — проверка топливной системы, от исправности которой напрямую зависит стабильная работа двигателя. Если смесеобразование происходит неправильно, мотор будет работать на повышенных нагрузках, его ресурс будет снижаться.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов назвал признаки неисправного топливного фильтра.

Среди основных признаков забитого или неисправного топливного фильтра, это сложности с запуском, пропуски зажигания, а также нестабильная работа двигателя в целом. При забитом фильтре к мотору будет поступать недостаточное количество топлива. Также может возникнуть потеря мощности и снизиться производительность автомобиля. Третий признак неисправного фильтра — перегрев топливного насоса и, как следствие, преждевременная его поломка, отметил эксперт.

В среднем большинство производителей автомобилей рекомендуют менять топливный фильтр каждые 30-50 тыс. км. Но некоторые модели, особенно дизельные, могут требовать более частой замены — например, каждые 15-20 тыс. км.