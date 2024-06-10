Когда моторное масло начинает убивать ваш двигатель

«За рулем» рассказал про 4 способа определить, что пора менять масло в моторе.

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В сервисной книжке, как и в другой литературе по автомобилю, рекомендации по замене масла просты – заливать новое, например, через 15 тысяч км. Но всегда ли это нужно соблюдать?

Существует еще четыре метода определения того, что масло выработало свой ресурс и подлежит замене.

Замена масла по календарю

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На самом деле, требование менять масло не реже, чем через год, если пробег меньше, чем 15 тысяч километров, тоже есть в сервисной книжке, но немногие о нем помнят. То есть, даже при пробеге всего в пару-тройку тысяч километров в год, масло все равно стареет.

Храниться без потери качества оно может годами только в закрытой канистре, но как только оно попало в двигатель, начинается процесс его ускоренного окисления. Ведь оно подвергается нагреванию и охлаждению, и поверхность его соприкосновения с воздухом, а вернее с агрессивными картерными газами, очень велика. Ведь маслом покрыты все внутренние поверхности блока и головки, а также всех подвижных деталей. Какова площадь поверхности!

В большинстве инструкций также присутствует фраза о необходимости менять масло раз в полгода при эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации. Что такое тяжелые условия, поговорим ниже. И с этим требованием я поспорю.

Некоторые держат автомобили исключительно для выездов на природу. Пробеги, несмотря на трудную дорогу, невелики, а потому масло можно менять раз в год.

Даже проехав в трудных условиях две тысячи за полгода, не стоит спешить менять масло, если в следующие полгода пробег тоже планируется небольшой. И тут мы плавно переходим к замене масла…

По пробегу

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Итак, менять масло в двигателе нужно раз в 15 000 или даже 10 000 км у некоторых китайских автомобилей и Toyota? Да, но только если условия эксплуатации автомобиля близки к идеальным. А это – редкие пуски двигателя и затем большие пробеги по пустым загородным равнинным дорогам со скоростью, не превышающей требований ПДД.

Но в реальности почти все мы эксплуатируем автомобили в тяжелых условиях, к которым относятся:

дороги без твердого покрытия;

частые пуски двигателя, особенно в морозы, и затем короткие поездки;

движение в пробках;

большая нагрузка и буксировка прицепа;

движение со скоростью более 120 км/ч;

горные дороги;

длительная работа на минимальных оборотах холостого хода;

частое использование автозапуска.

В таких случаях инструкция требует сократить пробеги от замены до замены масла вдвое. И это не называется «беситься с жиру». Посмотрите на японские автомобили, привезенные в нашу страну. Если имеются документы об обслуживании автомобиля, то по ним видно, что в гарантийный период владелец менял масло по заводскому регламенту, а затем – каждые 5000 км пробега.

Японцы любят автомобили, и частой заменой масла борются за их надежность.

Замена масла по моточасам

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Следующим способом определения периода между заменами масла будет расчет моточасов. Способ особенно правильный для автомобилей, которые подолгу стоят с работающими моторами. Это такси, машины с персональными водителями, автомобили, обитающие в холодном климате и использующие автозапуск много и часто.

Многие современные автомобили имеют счетчик моточасов, на некоторые машины заботливые владельцы ставят такие приборы самостоятельно, а другие просто рассчитывают моточасы по средней скорости и пробегу, хотя этот способ менее точен. Ну а даже самое дорогое, действительно синтетическое масло, не может сохранять свойства при пробеге более 300 часов.

Счетчик моточасов позволяет менять масло на редакционном автомобиле Лада Ларгус в соответствии с сугубо городским режимом эксплуатации в пробочном мегаполисе.

Замена масла по его состоянию

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Этот способ порой предпочтительнее всех других – на старых автомобилях, а также на недавно приобретенных машинах, которые еще не изучены владельцами.

Проверять уровень и визуально состояние масла следует не реже, чем раз в тысячу или полторы тысячи километров.

Признаком того, что масло потеряло свои свойства, является резкий рост угара – первые несколько тысяч километров уровень масла стоял или потихоньку снижался, а затем начал резко падать. Это свидетельство того, что либо масло выработало свой ресурс (а, может, и было невысокого качества), либо оно перестало справляться с нагрузками, которые испытывает двигатель. В любом случае, нужна замена.

Далее следует оценить масло по прозрачности, цвету и запаху. Масло на щупе у бензинового двигателя не должно быть абсолютно черным. Сквозь коричневое масло должны быть видны риски на щупе.

Масло не должно пахнуть горелым – это свидетельство сильного перегрева. Капля даже прогретого масла не должна слишком быстро скатываться со щупа. Капельная проба на листе бумаги может помочь, только если вы освоили эту процедуру и следите за изменением картины в динамике, при каждой проверке уровня масла. Но, даже в единожды взятой пробе на листе бумаги, не должно быть частиц сажи и блесток металла.

Картина нерадостная – капля масла на щупе не должна быть абсолютно непрозрачной.

Вязкость масла очень приблизительно можно оценить так: капля на вынутом щупе должна застыть, собраться, продержаться несколько секунд, а затем упасть. Это означает, что вязкость остается нормальной. Хотя и этот тест лучше делать при каждой проверке уровня масла.