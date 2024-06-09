Сегодня автомобили китайских брендов составляют уже более половины российского рынка новых авто. «Вечерняя Москва» выяснила, какие марки и модели наиболее востребованы.

Уверенное лидерство по продаже новых авто в России сохраняет за собой наша LADA — более 30 процентов. Однако все остальное — это различные китайские производители. Рост продаж демонстрируют все бренды Поднебесной, но особенно выделяется Haval.

— Лучшей иномаркой в стране остается Haval Jolion, результат которого составил 6112 машин — плюс 73,2 процента, — отмечают в аналитическом агентстве «Автостат».



В топ-10 марок по продажам новых легковых автомобилей, помимо Haval, попали Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Jetour, Belgee и Tank.

Geely Coolray: компактный

Цена: от 2,6 миллиона рублей. Самый компактный кроссовер, двигатель 1,5 литра. Коробка передач — преселективный «робот».

Geely Monjaro: узнаю по бамперу

Цена: от 3,8 миллиона рублей. Кроссовер отличает динамичный и элегантный дизайн. Его фишка — вогнутый бампер. Полноприводный, оснащается двухлитровым мотором мощностью 238 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Haval Jolion: самый доступный

Цена: от 2 миллионов рублей. Кроссовер буквально напичкан интеллектуальными помощниками — разберется любой. Доступен в переднеприводном и полноприводном исполнении, с механической или роботизированной коробкой передач.

Chery Tiggo 7 Pro Max: эффектный

Цена: от 2,5 миллиона рублей. Кроссовер отличается яркими деталями, такими как фонари, соединенные светящейся планкой, сетчатая радиаторная решетка. Продается в переднеприводном и полноприводном исполнении, с двигателем 1,6 литра на вариаторе или «роботе».

Haval M6: окрыленный

Цена: от 2,2 миллиона рублей. «Старший брат» Jolion, более вместительный. Обладает запоминающейся внешностью: рельефная решетка радиатора вместе с фарами образует единый элемент в форме крыльев. Двигатель 1,5 литра. Доступен с механической и роботизированной коробками передач.

Omoda C5: футуристичный

Цена: от 2,3 миллиона рублей. Кроссовер с футуристичным дизайном. Эксперты говорят — выглядит он дороже, чем стоит на самом деле. Переднеприводная версия с двигателем 1,5 литра и вариатором, полноприводная — с двигателем 1,6 литра и коробкой «робот».

Татьяна Овчинникова, директор международной сети автосервисов: