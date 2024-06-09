Для Ландо Норриса создали джип с печью для пиццы

Британская компания Retro Automotive, которая специализируется на создании необычных версий внедорожников Land Rover Defender, показала автомобиль, построенный для пилота «Макларена» в Формуле-1 Ландо Норриса.

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Главной особенностью машины, построенной по заказу пилота, является печь для пиццы, которая расположена в кузове. Кроме того, автомобиль получил переделанный кузов без крыши и более широкими крыльями, а также укомплектован внедорожными шинами.

Построена эта машина на базе модели Defender 90, реставрация которой потребовала более тысячи человеко-часов. Под капотом у неё 3,9-литровый двигатель V8, однако мощность силовой установки и скорость автомобиля не сообщаются. Также неизвестна цена такого автомобиля.