Как можно снизить стоимость полиса ОСАГО

В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали RT, как можно сэкономить на стоимости полиса ОСАГО.

По словам специалистов, обязательно нужно сравнивать стоимости страховых полисов в разных страховых компаниях.

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«Существует несколько интернет-ресурсов, которые помогут водителю найти наиболее выгодные условия страховых компаний при приобретении страхового полиса. Кроме того, на сайтах большинства страховых компаний присутствуют онлайн-калькуляторы, рассчитывающие стоимость страхового полиса. Вводя данные водителей, допущенных к управлению автомобилем, покупатель полиса моментально получает всю информацию о его стоимости», — добавили в организации.



Ещё один вариант снижения стоимости — оформление полиса заранее, до окончания срока его действия, рассказали в Роскачестве.

«Если оформлять новый страховой полис заблаговременно, за месяц-полтора до окончания срока действия старого полиса, то есть вероятность получить скидку от страховой компании, ведь любая страховая компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с уже действующим клиентом», — отметили там.



Ещё один вариант — зарегистрировать машину в регионе.

«КТ — коэффициент территории, который зависит от местности, в которой зарегистрирован автомобиль. Цены на ОСАГО в области заметно ниже, чем в крупных городах, поэтому, если у вас есть недвижимость в области, попробуйте перерегистрировать машину, чтобы оформление страхового полиса обошлось дешевле», — посоветовали в Центре финансовой экспертизы.



Также не стоит забывать об экономии за счёт коэффициента сезонности (КС).

«Если вы используете машину девять месяцев в году или ещё реже, то коэффициент сезонности начинает снижаться», — напомнили специалисты.



Отмечается, что для определения стоимости ОСАГО страховые компании имеют право учитывать различные факторы, которые не запрещены указаниями Банка России, например кредитную историю, историю страхования клиента в компании.

«Необходимо также помнить, что в случае продажи автомобиля до окончания действия страхового полиса страхователь имеет право на возмещение стоимости страхового полиса в неиспользованной его части. То есть если автомобиль продан за полтора месяца до окончания действия страховки, страхователь при сдаче полиса получит как минимум стоимость месяца страховки своего автомобиля», — заключили в организации.



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