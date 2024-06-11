Эксперты назвали признаки того, что моторное масло нужно срочно заменить

Использование моторного масла, отработавшего свой ресурс, грозит проблемами и дорогостоящим ремонтом автомобиля. В сервисных книжках указано, что замена должна происходить не реже, чем раз в год, если пробег менее 15 тысяч километров. То есть, даже если вы ездите немного, масло "стареет" и его нужно обновить.

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Эксперты "За рулем" назвали признаки того, что масло нужно срочно заменить.

Во-первых, это указанный в сервисной книжке срок - год. Без потери качества масло может храниться только в закрытой канистре, без соприкосновения с воздухом. В двигателе начинается процесс ускоренного окисления, нагревание и охлаждение, соприкосновение с агрессивными картерными газами.

В сложных условиях эксплуатации - на грунтовых дорогах, при частых пусках в морозы и коротких поездках, при частных пробках, буксировке прицепа, движении со скоростью более 120 километров в час, поездках по горным дорогам, длительной работе на холостом ходу и использовании автозапуска - менять масло лучше раз в полгода.

Второй признак - расчет моточасов с помощью специальных приборов или формул. Это особенно актуально для автомобилей, которые подолгу стоят с работающими моторами (такси, машин с персональными водителями, с автозапуском) и эксплуатируются в холодном климате. Замена обязательна, если пробег приближается к 300 моточасам.

Также нужно проверять уровень и состояние масла не реже, чем раз в тысячу или полторы тысячи километров. Если уровень начал резко снижаться, значит масло выработало свой ресурс (либо было невысокого качества), перестало справляться с нагрузками двигателя.

На щупе у бензинового двигателя масло не должно быть абсолютно черным (риски должны просматриваться); недопустим горелый запах (значит масло перегрелось). Если капнуть масло на бумагу, не должно быть сажи и блесток металла.

Оцените вязкость масла: капля на вынутом щупе должна застыть, собраться, продержаться несколько секунд и только после этого упасть. Такой тест нужно делать при каждой проверке уровня масла.

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