Финны обвинили «АвтоВАЗ» в плагиате

В Финляндии обвинили российскую сторону в создании модели Lada Iskra по чертежам, которые импортировали из Renault. На публикацию финских автоэкспертов из Tekniikan Maailma (TM) обратило внимание издание «Деловой Петербург».

По данным ТМ, чертежи и другие проектные материалы могли быть заимствованы. На практике многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы, особенно с хетчбэком Dacia Logan прошлых лет.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.