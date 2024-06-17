Энтузиасты восстановят самый большой в мире тягач Mack M100SX

Прямо сейчас в Нью-Джерси последний уцелевший Mack M100SX, самый большой грузовик, когда-либо построенный производителем, проходит процедуру комплексной реставрации после нескольких десятилетий простоя.

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Он настолько гигантский и настолько особенный, что Mack построил всего три таких в середине 1960-х годов. Сохранившийся экземпляр был завершен в апреле или мае 1967 года.

Его длина составляет 9779 мм, высота — 4114 мм, а весил он более 43 тонн. Полная масса составляет 150 тонн, а это означает, что его грузоподъемность превышает 100 тонн.

Огромный тягач оснащался двухтактным дизелем Detroit Diesel 12V149T V12 рабочим объёмом 29,3 литра.

Он оснащен двойным турбонаддувом и выдавал около 1000 лошадиных сил и 2500 Нм крятящего момента при 1900 об/мин.

После длительного простоя, необычный Mack попал в коллекцию Гэри Махана в Баскин-Ридж, штат Нью-Джерси. Им управляет фонд, целью которого является сохранение и восстановление старинных коммерческих автомобилей. Они каждый год представляют на выставках грузовиков новых законченный проект.

«В течение последних пяти лет мы слышали, что Mack выставлен на продажу», — объясняет Кэтрин Пайпер, вице-президент The Mahan Collection Foundation. «Мы пытались сделать предложение о его покупке, но не смогли прийти к соглашению».



Ситуация изменилась, когда группа Махан узнала, что предыдущие владельцы рассматривают возможность сдать его на металлолом. Зная это, Гэри обратился за помощью к другим фанатам классических грузовиков, чтобы привести этот план в действие.

Теперь он находится в Баскин-Ридж, и Фонд коллекции Махана намерен восстановить его до рабочего состояния, подвергнуть пескоструйной обработке и полностью покрасить.

Первоначально тягач был построен в виде карьерного самосвала, но позже его переоборудовали в тягач со своим специализированным полуприцепом-тяжеловозом.

Коллекция Махана приобрела только грузовик с серийным номером «M100SX1003», ставший третьим и последним выпущенным.

Записи показывают, что машина была впервые доставлена ​​в компанию Hoffman Rigging and Crane в Нью-Джерси 21 января 1970 года. В 1970-х и 80-х годах тягач с полуприцепом можно было встретить возле базы компании, но позже его переместили в Техас.

Некоторое время он находился в эксплуатации у Mashburn Trucking, но позже был приобретен и отправлен обратно в Нью-Джерси. Этот путь занял две полные недели.

После этого, согласно слухам, Mack M100SX1003 помогал расширять и перестраивать аэропорт Ньюарка, а потом и вовсе служил статическим грузом: сверху восьмиосные полуприцеп, всё ещё сцепленный с тягачом, засыпали 1000 тоннами камней и гравия.

В итоге ребятам из фонда Махана удалось извлечь лишь сам тягач. Учитывая размеры и вес прицепа, его можно было перевезти только на барже или разрезать на части. Поэтому они решили не забирать его, так как он был неоригинальным.

Процесс восстановления идёт полным ходом, а нам остаётся лишь ждать, когда освежённый тягач будет показан публике.