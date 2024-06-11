Смогут ли теперь лишать прав за опасное вождение

Кабмин России одобрил проект закона, который предлагает введение штрафа до 5 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев за опасное вождение, сообщает «Прайм».

Как заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, в настоящее время в правилах дорожного движения под опасным вождением понимается невыполнение при перестроении требования уступить дорогу; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты; несоблюдение безопасной дистанции, а также бокового интервала и так далее.

Каждое из приведенных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения, однако ответственность за совокупность этих нарушений в законодательстве до сих пор не установлена. Попытки изменить ситуацию не так давно предпринимали в Госдуме, однако в первом чтении законопроект был отклонен.

Как указал эксперт, термин «опасное вождение», установленный в ПДД, содержит элемент правовой неопределенности. Необходимо разработать четкое определение понятия, прописать, в какой временной промежуток должна быть совершена совокупность отдельных нарушений. Это позволит их квалифицировать в качестве опасного вождения, чтобы не допустить расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений правил.