В России цены на самые популярные марки китайских машин снизились на 5-9%

Самые популярные марки китайских авто с пробегом на российском рынке в мае 2024 года подешевели на 5-9% на фоне перенасыщения рынка, выяснили эксперты банка "Открытие" и компании "Автохаб" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По итогам мая 5 моделей марок Geely, Chery и Haval продавцы стали предлагать на 5-9% дешевле. Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro. Похоже, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на аппетиты продавцов чайна-каров во вторичном сегменте", - указано в исследовании.



При этом отмечается, что таких резких, как в апреле, колебаний цен на автомобили с пробегом в мае не происходило. По данным экспертов, рынок в целом стабилизировался, причем 13 моделей из топ-20 наиболее востребованных подешевели в среднем на 2-5%.

Что касается прочих популярных марок, то отечественный вседорожник-долгожитель Lada Niva стал в мае стоить на 4% меньше, чем в апреле. Сезонные колебания спроса, когда после зимних сугробов и весенней распутицы на дорогах становится не так скользко, по-прежнему сильно влияют на популярность этой машины, говорится в исследовании.

В то же время Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta продолжили в мае дешеветь на 2-3% по другой причине: рынок постепенно наполнятся теми же машинами, собираемыми на том же заводе, хотя и под другой "фамилией".

"Впрочем, первые дни июня уже показали, что активность покупателей относительно мая оказалась чуть выше. Новостной фон об очередном скором повышении утилизационного сбора опять создает нужную продавцам срочность. А значит, едва наметившаяся хрупкая стабильность цен может быть нарушена. Пока остается вопросом, произойдет ли это летом или ближе к традиционному осеннему всплеску продаж", - отмечают эксперты.