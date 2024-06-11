Назван главный признак автоперекупа в объявлении

Профессиональных продавцов называют перекупщиками — это люди, которые покупают автомобили не для личного пользования, а на перепродажу. То есть юрлица в виде дилерских центров или площадок по реализации подержанных машин — это тоже перекупы. Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков объяснил, как понять, что машину продаёт перекуп.

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Чтобы определить, является ли юридическое лицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо выполнить несколько проверок: проверить сайт компании, аккредитацию фирмы на сайте дистрибьютора конкретного бренда, изучить отзывы клиентов.

У перекупщиков-физических лиц другие признаки. Например, очень качественные фотографии обычно не являются их сильной стороной. В документах на право собственности обычно указан крошечный срок владения автомобилем. Перекупщики часто не ставят автомобиль на учёт, а перепродают по договору купли-продажи от собственника. Перекупщик обычно не осведомлён об аспектах обслуживания автомобиля, поэтому, купив на специальных сервисах отчёты о проверки машины, можно заранее подготовить вопросы, на которые он не сможет ответить.

Перекупщик рассказал, автомобили с какими опциями продаются быстрее. Так, по словам профессионального продавца автомобилей, кондиционер, а лучше климат-контроль всегда привлекают покупателей. Кроме того, востребованы камеры заднего вида или хотя бы парктроники. Парковочные ассистенты необходимы не только сзади, но и спереди, особенно для машин, которые будут использоваться в городе.