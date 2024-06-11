Автоэксперт озвучил условия для комфортных поездок в жару

Как сделать комфортными путешествия в жаркую погоду в автомобиле? Своим мнением на этот счет поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Первый базовый совет – это исправная система кондиционирования. С помощью окна и люка охлаждаться особенно не получится, потому что горячий воздух от раскаленного асфальта – это просто обдув. Ощущение усталости от такой поездки гарантировано», – сказал он.



От прямых солнечных лучей спасает атермальная пленка. Она блокирует попадание в салон ультрафиолета. При этом речь идет не о темной тонировочной пленке, а специализированной, отражающей солнечные лучи. Атермальные стекла бывают на качественных автомобилях в базовой комплектации, заключил эксперт.