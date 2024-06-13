Восемь суперважных и неочевидных советов для водителей

Свод негласных водительских правил обширен. Об одних помнят практически все, другие не берутся в расчёт, хотя они, как говорится, на поверхности и очень важны. Им не научат в автошколе, поэтому предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями эксперта по безопасности и выживанию Эда Халилова. Некоторые из них могут показаться избыточными — слишком уж «перестраховочными». Но это не так. За каждым правилом жизненный опыт и потенциально опасные ситуации.

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Советы первый

Паркуйте свой автомобиль передней частью к выезду и задней к условной стене. Прежде всего потому, что так проще выезжать. Но мы с вами говорим о культуре безопасности, поэтому есть другая, более веская причина. В экстремальной ситуации (например, при возгорании и задымлении подземного паркинга) вам нужно будет за считанные секунды покинуть место. Каждый лишний манёвр отнимает время и, кроме того, просто неудобен — когда вы двигаетесь назад у вас хуже обзор.

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Совет второй

Старайтесь по возможности ставить свою машину сбоку от других. Истории известны случаи, когда на стоянках загорались автомобили, и «выживали» те транспортные средства, которые находились по краям, подальше от эпицентра пламени. Аналогичный сценарий не исключен в подземном паркинге. Если ваша машина припаркована где-то в середине огромной территории и далеко от выезда, то не факт, что в экстренной ситуации у вас получится на ней уехать.

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Совет третий

Одно из фундаментальных правил непосредственно на дороге — держать дистанцию — следует соблюдать всегда. Не только в городских пробках или на скоростном шоссе. О нём нельзя забывать также на железнодорожном переезде и трамвайных путях. Не прижимайтесь к впереди едущему автомобилю, оставляйте себе пространство для манёвра. Если он остановится, то вы можете остаться на рельсах, а это, мягко говоря, небезопасно. Думаем, не нужно объяснять, почему.

Кстати, напомним, останавливаться на железнодорожных путях запрещено. Вот, что гласит статья 12.10 КоАП: «Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина), — влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев».

Аналогичный принцип следует соблюдать и на заправочной станции: не прижимайтесь к машине впереди вас — при возгорании вы вряд ли сможете быстро покинуть опасную зону.

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Совет четвертый

Что делает основная часть автомобилистов перед поездкой? Да, собственно ничего: открывают своего «железного коня», запускают двигатель и отправляются в дорогу. Фатальная ошибка, как говорят в интернете! Эд Халилов настоятельно рекомендует использовать «принцип 30 секунд» или «круг безопасности» — иначе говоря, внимательно осмотреть транспортное средство снаружи, начиная с пассажирской стороны. Не спущены ли покрышки? Не положили ли вам «добрые люди» под колёса доску с гвоздём, битое стекло и прочие острые предметы? На месте ли номера? Не спит ли кошка сверху на колесе? Не поцарапал ли неадекватный гражданин кузов гвоздём или ключом? Иногда в бензобак или выхлопную трубу засовывают посторонние предметы — всё это можно увидеть во время осмотра. Течи технических жидкостей обычно видны издалека, но заглянуть под днище на всякий случай тоже не возбраняется.

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Совет пятый

Оказавшись в салоне незамедлительно блокируйте двери, чтобы до вас и ваших вещей не могли добраться граждане с нехорошими помыслами и целями. Мы живем под присмотром многочисленных камер наружного наблюдения, но это не гарантия абсолютной безопасности. Как показывает практика, «всевидящее око» не останавливает злоумышленников.

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Совет шестой

Современные автомобили оборудованы кучей датчиков и камер, нередко встречаются системы кругового обзора, которые призваны делать маневры безопасными. Но такие радости жизни есть не у всех. Иногда в наличии только задний парктроник. Если вам не очень хорошо видно, что творится сзади, эксперт советует подать короткий лёгкий сигнал. Тем самым вы привлекаете внимание: сейчас машины достаточно тихие и, например, человек в наушниках или капюшоне может не услышать звук работающего двигателя. Маневрируйте осторожно и внимательно — бывает, что водители не замечают детей или пожилых людей.

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Совет седьмой

Эд Халилов настоятельно рекомендует держать конечности в автомобиле и на своих местах. Звучит забавно, но в действительности ничего смешного тут нет. При неблагоприятном сценарии – а от него, напомним, никто не застрахован! — торчащую из окна руку оторвёт или серьезно повредит, а небрежно закинутая на переднюю панель нога пассажира будет сломана. Крайне желательно обе руки держать на руле: когда в одной телефон, у вас не получится адекватно и быстро сманеврировать в случае опасности или если на дорогу выскочил человек или животное. Просто задайте себе вопрос, как крутануть «баранку» на нужный угол в любую сторону при правильном хвате, когда в одной руке мобильное устройство?

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Совет восьмой

Правильно настраивайте сиденье! Здесь, казалось бы, все тысячу раз очевидно, но нет: мне периодически приходится видеть водителей в полулежащей позе «гонщика». К слову, такое положение тела не имеет к автоспорту ничего общего — посмотрите на кресла пилотов в разных дисциплинах с максимально близкой к вертикали спинкой. Откинутая назад опасна тем, что при аварийной ситуации «пилот» хватается за руль и не имеет необходимого «пятна контакта» тела с креслом. Таким образом, руки у него зажаты, поэтому говорить о быстрых и четких маневрах не приходится. А ведь речь может идти о долях секунды! Другой важный момент — позади головы обязательно должен быть подголовник, спасающий шейный отдел позвоночника от травм при наезде сзади. И, конечно, не забывайте про ремень безопасности! Верхнее его крепление должно находиться не низко и не высоко, а обеспечивать «диагональ» по груди. А нижняя часть — на тазовой части, а не на животе.