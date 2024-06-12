Эксперт объяснил опасность мотоциклов в дождь

В столичный регион пришли дожди с грозами, которые сопровождаются порывистым ветром. И, если для автомобилистов главным неудобством становятся пробки, то мотоциклистам, не прикрытым кузовом машины, нужно быть более внимательными. Об этом напомнил глава объединения МотоРоссия Андрей Иванов.

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«Если у вас в дороге застал дождь, не спешите останавливаться и впадать в панику. На самом деле, для современного мотоциклиста дождь не так страшен. В первую очередь, даже если у вас не влагозащитная экипировка, всегда существует дождевик, который должен быть в комплекте у каждого мотоциклиста. Стоит он несколько тысяч рублей, а проблем устраняет великое множество. Надели дождевик и аккуратно поехали дальше», — пояснил эксперт.



Также он напомнил, что сегодня на рынке есть водоотталкивающая мотоэкипировка, которая позволяет обходиться без дополнительного дождевика. В этом случае достаточно застегнуть все молнии.

А вот по отношению дороге, как отметил Иванов, стоит быть крайне внимательным. Дело в том, что в дождь не только ухудшается сцепление с дорогой, но также не видно дефекты дороги. При этом даже небольшая с виду лужа может скрывать достаточно крупную яму, и узнать заранее её глубину невозможно.

«Поэтому будьте предельно внимательны и сверяйте свою скорость с дорожными условиями. Также стоит принять во внимание, что как в городе, так и на трассе разметка во время дождя становится очень скользкой», — подчеркнул глава МотоРоссии.



Он также напомнил, что при езде в городе стоит быть вдвойне осторожными из-за пешеходных переходов, которые рисуют тем же очень скользким составом. При перестроении же опасность может представлять собой «многоэтажная» дорожная разметка, высота которой в отдельных случаях может достигать несколько сантиметров.

«Это когда пластиковая разметка наносится в несколько слоёв. В дождь она остаётся всё такой же скользкой, но ещё и добавляется вот такая искусственная неровность. Будьте внимательны на пешеходных переходах при торможении и ускорении: резко открыв газ, вы запросто сорвёте своё заднее колесо в юз и это может стать причиной падения», — напомнил мотоциклист.



© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Эксперт отметил, что в дождь значительно ухудшается видимость, так что не лишним будет заранее установить на свой байк противотуманные фары и обязательно использовать ближний свет, а не дневные ходовые огни.

«Позаботьтесь, чтобы в вашей экипировке, если вам предстоит поездка в дождь, были светоотражающие элементы, ведь ночью и в плохую погоду вас будет практически не видно. Один маленький, едва заметный габаритный фонарь не поможет на трассе. Так как вы будете передвигаться с более низкой скоростью, чем в сухую погоду, то вас, возможно, будут догонять и обгонять легковые автомобили, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы вы были на трассе видны», — подчеркнул Иванов.



Опасность подстерегает и при обгоне грузовиков на трассе. По словам эксперта, они образуют воздушный карман, который может повлиять на траекторию движения лёгкого мотоцикла. А потоки воды при сильном ливне могут попросту уронить байк.

Впрочем, опытный водитель отметил, что сам по себе дождь не так страшен, так что не стоит бояться осадков, даже обильных. Однако при езде в ливень не лишним будет помнить о простых правилах безопасности.