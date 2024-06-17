Нашелся Tesla Model S с рекордным пробегом на оригинальной батарее

Человек, работающий частным водителем в Британии, владеет Tesla Model S с пробегом более 692 000 км и оригинальной батареей. Примечательно, что ему не нужно платить за использование какого-либо из фирменных Supercharger.

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Черная Model S, о которой идет речь, принадлежит Полу. В 2016 году он решил создать службу такси в аэропорту с экологичным уклоном.

Когда Пол приобрел эту модель S 90D, Tesla предлагала бесплатную зарядку на свои авто в течение всего срока службы электромобиля. Пол считает, что он экономит от 8 900 до 12 700 долларов на ежегодной зарядке на каждой из двух Model S, которыми он владеет.

Владелец говорит, что электромобиль потерял около 105 км запаса хода или примерно 23% от первоначального. Это неплохо, учитывая, что Tesla заряжается несколько раз в день и всегда до 100%.

Конечно, автомобиль имеет некоторые признаки интенсивного использования. Так, передняя часть покрыта сколами. А ещё у владельца случился инцидент с фирменным автопилотом, из-за чего он налетел на кучу конусов: ремонт встал в несколько тысяч долларов.