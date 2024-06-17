Единственный в своем роде суперкар Saleen S7 продадут с аукциона

Компания Saleen, которая теперь принадлежит китайской Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation, сделала себе имя на доработке автомобилей Ford, а также на выпуске среднемоторного суперкара S7. Производство машины давным-давно прекратилось, но на вторичном рынке модель периодически всплывает в продаже — сейчас на аукционе появился уникальный вариант суперкара Saleen S7 Competition Package, сделанный в единственном экземпляре.

© Motor.ru

Этот выпущенный в 2005 году S7 Twin Turbo является единственным экземпляром, оснащённым пакетом Competition Package, который увеличивает мощность до 1000 лошадиных сил. Он находится во Флориде, имеет чистый отчёт Carfax и пробег всего 1770 километров. На площадке Bring a Trailer на момент написания новости за суперкар готовы были отдать 675 000 долларов. Купе окрашено в красный цвет Lizstick Red и имеет комплект оригинальных кованых дисков размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади с шинами Michelin Pilot Sport 4S.

Автомобиль в спецификации Competition Package получил крупное антикрыло из углеродного волокна, новый передний сплиттер из карбона и обновленный задний диффузор. Есть у него и множество других аэродинамических элементов, украшающих экстерьер автомобиля. В движение Saleen приводит 7,0-литровый двигатель V8 с алюминиевым блоком цилиндров, 6-ступенчатая механическая коробка передач и самоблокирующийся дифференциал.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

В описании машины указано, что компания Fountain Race Engines провела капитальный ремонт мотора в 2019 году и установила усиленные компоненты. В 2022 году Heffner Performance установила новые турбокомпрессоры и форсунки, а также заменила проводку, интегрировала ​​систему управления двигателем MoTec, позволяющую автомобилю работать на топливе E85 и добавляющая лаунч-контроль.